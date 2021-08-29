Sepsis hastalığıyla mücadele eden Filiz Akın'dan yeni paylaşım

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan yeni bir paylaşım geldi. Tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akın, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve daha sonra normal odaya alınan Akın, Sepsis hastalığıyla mücadele ettiğini ve midesine tüp takıldığını açıklamıştı. Usta oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe gecesi yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncunun, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilmişti. Günlerdir yoğun bakımda olan Filiz Akın'ın, son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı duyurulmuştu. Sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenilmişti. Hastane görüntülerini paylaşmıştı Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hastaneye yatırıldığı anları paylaşan Akın, takipçilerine son sağlık durumuyla ilgili bilgi de vermiş; usta oyuncu, sepsis hastalığı ile mücadele ettiğini dile getirmişti. "Mideme tüp takıldı" Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıklamıştı. Akın'dan yeni paylaşım Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'danbir gönderi yayımlayan Filiz Akın, tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Akın, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.