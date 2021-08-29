Sepsis hastalığıyla mücadele eden Filiz Akın'dan yeni paylaşım

29 Ağustos 2021 14:09
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan yeni bir paylaşım geldi. Tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akın, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.
Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve daha sonra normal odaya alınan Akın, Sepsis hastalığıyla mücadele ettiğini ve midesine tüp takıldığını açıklamıştı. Usta oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
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