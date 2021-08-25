Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın sağlık durumu iyi

Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, normal odaya alınan Akın, hastaneye yatırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı anları paylaşan Filiz Akın, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu, sepsis hastalığı ile mücadele ettiğini bildirdi. Akın, paylaşımında şunları söyledi:

“Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan’ demiştim. Burada ikinci kere Bodrum Amerikan Hastanesi ‘ne getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük. Ateş 42 …(#sepsis e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, #korona kadar ölümcül olan , baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan Başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, kardiyolog Dr. Nejat Sönmez’e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum; kritik durumda tedavim için dikkatle, yanımdan neredeyse ayrılmayan Acil Servis Hemşirelerine ) merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…”

Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıkladı.