Kocaeli Dilovası'nda faaliyette bulunan bir elektrik fabrikasında çalışan 10 işçi, 'sendika üyesi olmalarının ardından', işveren tarafından 'iş ahlakına aykırı hareket ettikleri' gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan 10 işçi, fabrika önünde eyleme başladı.

Dilovası'na bağlı İmes Organize Sanayi'de faaliyet gösteren bir elektrik fabrikasında çalışan DİSK Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 10 işçi, koranavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'iş sözleşmesi fesih yasağı' kararı olmasına rağmen işten çıkarıldı.

“Sendikalaştık, 'iş ahlakına aykırı hareket' gerekçesiyle işten çıkarıldık"

Fabrika önünde grev başlatan işçiler, "Biz, Dilovası’nda bulunan İmes Organize Sanayi faaliyet gösteren Özer Elektrik bünyesinde çalışan işçileriz. İşyerindeki ağır şartlardan dolayı sendikalaştık. Yetki belgesini aldığımızın ertesi günü 10 arkadaş kapının önüne bırakıldı. Bu sebepten dolayı Birleşik Metal İş Sendikası’nın desteğiyle burada grev yapıyoruz” dediler.

İşçiler, “Bizi öyle bir maddeden attılar ki ,zaten patron bunu hepimize söyledi, ‘Sizi öyle bir işten atacağım ki hiçbir yer size işbaşı yaptırmayacak’ dedi ve dediğini yaptı. 29’uncu madde gibi iş ahlakına, ahlak kurallarına aykırı hareket ettiğimizi beyan etti. Bu pandemi sürecinde bizi 29’uncu maddeye tabii tutarak işten attı” diyerek yasak haklarını ve işlerini geri istediklerini, alana kadar da mücadele edeceklerini söylediler.

Sürece dair ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, 10 işçinin, işveren tarafından sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirtti. Fabrikaya işçilerin işbaşı yapmak için girmek istediklerinde jandarmayla karşılaştıklarını, kendisinin ve sendikanın genel örgütlenme sekreteri Hami Baltacı'nın gözaltına alındığını söyledi.

Aydın, işverenin işçileri, İş Kanunu’nun 25’inci maddesiyle iş akdini feshettiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 29 No'lu kodla “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunduğunu” belirterek tazminatsız bir şekilde atıldıklarını söyledi. Aydın, işten çıkarmalara karşı sendika olarak fabrika önünde eyleme başlattıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle 17 Nisan 2020'de almış olduğu 3 aylık 'iş sözleşmesi fesih yasağı' Temmuz ayı başında alınan ikinci bir kararla 1 ay daha uzatılmıştı. Yasağın 17 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA