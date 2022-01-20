Sendika başkanı, Kılıçdaroğlu'na süpürge hediye etti: Siyasette temizliği bununla yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Konut Görevlileri Sendikası'nı (Konut-Sen) ziyaret etti. Konut Görevlileri Sendikası Başkanı Uğur Gözel, Kılıçdaroğlu'na süpürge hediye ederek “Başkanım biz binaların çöpünü, tozunu bu süpürgeyle süpürüyoruz. Siz de siyasette temizliği bununla yapın" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Konut Görevlileri Sendikası'nı (Konut-Sen) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Konut-Sen Genel Başkanı Uğur Gözel ve sendika üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileriyle yaklaşık 2,5 yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçileriyle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce sendika kurarak örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşıma seslenmek isterim; moralinizi bozmayın, Türkiye güzel ve büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum. Sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur, çözeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce 'maskeleri apartman görevlilerine verin' demiştim. 'Önce aşılar apartman görevlilerine yapılsın' demiştim; ama bu talebimiz kabul görmedi. Bugün benim ne kadar haklı olduğum görülüyor. Sizden isteğim tekrar örgütlenin bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede fakirin, fukaranın yanında olan kişiyim. Bunun bir hak, adalet ve insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi kültürel ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım" diye konuştu.

Konut Görevlileri Sendikası Başkanı Uğur Gözel de Kılıçdaroğlu'na süpürge hediye ederek “Başkanım biz binaların çöpünü, tozunu bu süpürgeyle süpürüyoruz. Siz de siyasette temizliği bununla yapın" dedi.