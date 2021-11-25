''Sen Ben Lenin'' film ekibi T24'te; Film gerçek bir hikayeden: Muhafazakar bir belediye Lenin heykeli dikse ne olurdu?

İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Atlas Sineması'nda galası yapılan Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın senaryosunu kaleme aldığı ''Sen Ben Lenin'' 26 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Yönetmen Tufan Taştan'ın ilk uzun metrajlı çalışması olan yapımda başrolleri Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşıyor.

T24'ten Heja Bozyel, filmin yönetmeni Tufan Taştan, oyuncular Barış Falay, Hasibe Eren ve Saygın Soysal ile "Sen Ben Lenin" filmini, sanatçıların bu süreçte yaşadıklarını, Türkiye'deki sinema ve tiyatro gündemini konuştu.

''Sen Ben Lenin'' film ekibi, hikâyeden etkilendiklerini ve çekimlerin 12 gün sürdüğünü söyledi. Yönetmen Tufan Taştan, Barış Bıçakçı'yı arayarak, "Muhafazakar bir belediye Lenin heykelini dikse ne olurdu?" sorusunu sorduğunu ve ertesi gün çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye'deki sinema severlerin kara mizah filmlere biraz mesafeli olduğu yorumlarına çok katılmadığını belirten oyuncu Barış Falay ise "Bunlar biraz ezber cümleler absürt oyun çok seyirci çekmez, kara mizah oyun çok seyirci yapmaz gibi, nedense bizim yaptığımız o farklı gibi türler tam tersi çok seyirci çekti" dedi.

Filmin oyuncularından Hasibe Eren ise "‘Sen, Ben, Lenin’ çok güzel bir iş olacak, her sözünün arkasındayım müthiş bir mizahı dili var, çok küçük bir rolümde olsa ben bu iş de olmak istiyorum deyip yönetmenimden randevu istedim'' dedi.

Gerçek bir hikayeye dayanan filmin , fikir olarak ortaya çıkıp hayata geçirilmesi sürecine değinen Taştan ''2005 kasım ayında olay gündemimize girdi. Barışa gerçekten Karadeniz sahilinde muhafazakar bir belediye gerçekten Lenin heykelini dikse ne olurdu sorusunu yönelttiğimde, Barış epey kara mizah bir film olurdu dedi ve bu konuşmanın sabahı biz filmi yazmaya başlamıştık. Evet film gerçek bir hikayeden başlıyor ama sonrasında biz kendi kurmacasını yaratan bir şeye dönüştürdük. Bir kasaba hikayesini polisiye ekleyerek kara mizahla harmanladık. Lenin’in gölgesinde bir şeyler anlatmaya çalıştık diyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Filmde Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar rol alıyor.

Polisiye ve kara mizah türündeki filmde, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kıyıya vuran Lenin heykelinin, başbakanın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninden önce çalınması ve Ankara’dan görevlendirilen iki polisin kayıp Lenin heykelinin peşine düşmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.