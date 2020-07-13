1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin kaybolduğu Artvin'deki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi

Artvin Valisi Yılmaz Duruk dün akşam Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları neden oldu. Şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle sele kapılan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirilirken, Artvin valisi Yılmaz Duruk yaşanan selde 3 kişinin de kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Duruk, "Yaşanan sel felaketi ile ilgili, "Dün akşam saat 19.30 sıralarında Yusufeli Barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor. Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin’den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” açıklamasında bulundu.