T24 LogoT24 Logo
Haberler

1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin kaybolduğu Artvin'deki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi

13 Temmuz 2020 08:33

Artvin Valisi Yılmaz Duruk dün akşam Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları neden oldu. Şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle sele kapılan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirilirken, Artvin valisi Yılmaz Duruk yaşanan selde 3 kişinin de kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Duruk, "Yaşanan sel felaketi ile ilgili, "Dün akşam saat 19.30 sıralarında Yusufeli Barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor. Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin’den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

Yusufeli Barajıartvinbarajselsağanak yağışYılmaz Duruk

Diğer Videolar

Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!

Akşener ile kuyumcunun dikkat çeken diyaloğu: Ağlatacaksın beni

Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi; işte derbi tarihleri!...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

Fatih Altaylı: Maskesiz gezenler sağlık teröristi ve toplum düşmanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24