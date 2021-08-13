Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum oluştu

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Cide ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, deniz üzerinde çıkan hortumu cep telefonlarına kayıt etti. Bir süre bölgede etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.