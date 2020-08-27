Selin vurduğu Dereli’deki temizlik çalışmasına Trabzon Komando Birliği’nden destek

Giresun’da selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Giresun’da görev yapan asker, emniyet mensuplarının yanı sıra Trabzon'dan gelen Komando Birliği'nden de destek geldi.

Giresun'da meydana gelen selde 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

TIKLAYIN - Giresun'da son 5 yılda yapılan 9 HES projesi için ‘ÇED Olumlu’, üç proje için de ‘ÇED Gereksizdir’ kararı verilmiş

TIKLAYIN - BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

TIKLAYIN - Giresun'daki mükellefler mücbir sebep kapsamına alındı