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Selin vurduğu Dereli’deki temizlik çalışmasına Trabzon Komando Birliği’nden destek

Giresun'da meydana gelen selde 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı

27 Ağustos 2020 10:29

Giresun’da selden en fazla etkilenen Dereli ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Giresun’da görev yapan asker, emniyet mensuplarının yanı sıra Trabzon'dan gelen Komando Birliği'nden de destek geldi.

Giresun'da meydana gelen selde 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 

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