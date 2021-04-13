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Selin Sayek Böke'den 128 milyar dolar yorumu: Birilerine ucuza döviz sağladılar

"Kim kazandı?"

13 Nisan 2021 09:15

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan kayıp rezervi 128 milyar dolar hakkında "Birilerine esasında ucuza döviz sağladılar. Bizim olan parayı kime ucuza verdiniz? Kim kazandı? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kaybettiğimizi çok net görüyoruz" yorumunu yaptı. 

CHP'li Selin Sayek Böke Tele1 TV'ye konuk oldu. Uğur Dündar'ın, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerviyle ilgili sorusunu yanıtlayan Böke "128 milyar doların aslında döviz kurundaki oynamaya engel olmak için yapıldığı gerçeğini herkes biliyor. Bu oynamaya engel olmaya çalıştıkları şeyi esasında kuru daha yüksek seviyeye taşıyacak olan kişilere biz size ucuza verelim dediler. Birilerine esasında ucuza döviz sağladılar. Bizim olan parayı kime ucuza verdiniz? Kim kazandı? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kaybettiğimizi çok net görüyoruz" diye konuştu. 

Böke, 128 milyar doların tekrar biriktirilmesinin bedeli olacağını ifade ederek, "128 milyar doları bugün biriktirmeye başlasanız, bugün ya yüksek faiz vermeniz gerekiyor ki yeni döviz çekebilesiniz. Ya da kura ciddi baskı yapacak hamleler yapmanız gerekecek. TL her değer kaybedip döviz arttığında vatandaşa enflasyon olarak dönüyor" dedi. 

 

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