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Selin Ciğerci'nin mahkemeye verdiği Deniz Akkaya karakola giderek teslim oldu

23 Ağustos 2021 15:30

Instagram fenomeni Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için hakkında 3 gün hapis kararı verilen şarkıcı Deniz Akkaya teslim oldu. Akkaya, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında teslim olmaya gitti.

Selin Ciğerci, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.  Bunun üzerine sert bir tepki gösteren Deniz Akkaya, bir programda ağır sözler sarf etmişti. Selin Ciğerci, kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.

TIKLAYIN - Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu; Deniz Akkaya üç gün hapis yatacak

 

 

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