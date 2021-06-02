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Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu; Deniz Akkaya üç gün hapis yatacak

“Kariyeri arabada başladı, orada bitecek''

02 Haziran 2021 10:47

Mahkeme, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya'nın 3 gün zorlama hapsini istedi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın 3 gün süreyle hapsini istedi.

Akkaya, “Söylemezsem Olmaz” programında Selin Ciğerci’yle ilgili olarak, “Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum; siz de sapıksınız. Sen, cinsel kimliğini pazarlıyorsun” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. 

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