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Eski eşi Gökhan Çıra'yı 4 lüks araçla askerden aldığı görüntülere ilişkin Selin Ciğerci: Gökhan da çok üzüldü

"O kadar konuları çarpıttılar ki... İçeride bir tek biz yoktuk"

04 Nisan 2022 11:59

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten yemin töreni sonrasında lüks araç konvoyla almasına gelen tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada , “Burada problem otomobillerin markaları, ne yapabiliriz arabalarımız lüks” dedi.

TV100'de yer alan habere göre, Selin Ciğerci tartışma konusu olan görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

2021'de boşandığı ve ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten lüks araçlarla aldığı görüntülere gelen tepkilere dair Ciğerci, "İçeride arabası olan aileler de vardı dışarı da arabası olmayan aileler de vardı. Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki annesi de babası da çok üzgünler” diye konuştu.

"İçeride bir tek biz yoktuk"

"O kadar konuları çarpıttılar ki... İçeride bir tek biz yoktuk" diyen Ciğerci, şunları söyledi:

"İçeride arabası olan aileler de vardı dışarı da arabası olmayan aileler de vardı. Gökhan'ın abisi de astsubay olduğu için o kadar üzgünler ki annesi de babası da çok üzgünler. Resmen, 'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar. Gökhan da çok üzüldü. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markaları yüzünden..."

TIKLAYIN- Selin Ciğerci 4 lüks araçla kışlaya girdi, eski eşi Gökhan Çıra'yı askerden aldı

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Gökhan ÇıraSelin Ciğerciaskeriyelüks araç

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