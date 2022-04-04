MSB konvoy görüntüleri hakkında inceleme başlattı, Gökhan Çıra'dan 'ayrıcalık' açıklaması geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), internet fenomeni Selin Ciğerci'nin yeniden evlenme hazırlıkları yaptığı Gökhan Çıra'yı askerden araç konvoyu ile çıkardığı görüntülere ilişkin olarak inceleme başlattı. Gökhan Çıra da, kışlada ayrıcalık görmediğini, başkalarının gördüğünü söyledi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.

"Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını" belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Gökhan Çıra'dan açıklama

Kışlada ayrıcalık gördüğü iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Çıra, "Ben bu vatanın bir evladı olarak peygamber ocağımızda vatani görevimi T.C. yasalarının izin verdiği sınırlar içinde tamamladım. 'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim anca; bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Ancak ben bunlarla ilgili tek bir serzenişte bile bulunmadım" dedi.

Törenle ilgili iddiaları yalanlayan Çıra, "Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte, elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yapmışlardı" diye belirtti.

"Aleyhimde başlatılan bu kirli kampanyayı esefle kınıyorum" ifadelerini kullanan Çıra, "Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim. Ama görenler var mıydı diye sorarsanız, eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim. Bugün beni ve vatanına gönülden bağlı bazı üstlerimi lekelemeye çalışanlar bilsinler ki, güneşle balçıkla sıvayamayacaklar" diyerek sözlerine son verdi.

"Daha nasıl iftira atacaklar bilmiyorum"

Çıra'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ciğerci de, "Gerçekten daha nasıl iftira atacaklar bilmiyorum. Bir de abisi astsubay, ne kadar üzüldü abisi, annesi ve babası. Yok 'ayrıcalık yapıldı, arabalarla içeri girdiler' ne kadar çirkin ne kadar yanlış ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz evimiz her şeyimiz belli varsa bizim yanlışımız kapımızı çalarlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz" dedi.

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