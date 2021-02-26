Selçuk Yöntem: Kongreler tıklım tıklım ama 'tiyatrolarda yan yana gelemezsiniz'; bunu kabullenemiyorum

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Gazeteci Zeynel Lüle’nin sunduğu Tele1'de yayınlanan 'Gerçeğin İzinde' programına konuk olan sanatçı Selçuk Yöntem kalabalık parti kongrelerine ilişkin "Kongreler tıklım tıklım ama 'tiyatrolarda yan yana gelemezsiniz'; bunu kabullenemiyorum" dedi.

Pandemi döneminde kalabalık toplantılara, cenazelere katılmanın kendisi için 'akıl almaz' olduğunu belirten Yöntem, "Bu gerçekten ruha sıkıntı veriyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Nasıl aşacağımızı doğrusu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.