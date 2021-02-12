Selçuk Tepeli'den "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" diyen AKP'li Özkan'a: Yavaş gel, yerler yaş!

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FOX Ana Haber spikeri Selçuk Tepeli AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" sözlerine tepki gösterdi. Tepeli Özkan'a "Yavaş gel, yerler yaş" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasayla ilgili sürecin 4 aşamadan oluşacağını söyledi. "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" dedi.

Ekrandan Cahit Özkan'a tepki gösteren Selçuk Tepeli şunları söyledi;

"Cahit Özkan bunun öncesinde benzer ifadelerde bulunan 'reklam arası' gibi... Bu dünyanın en önemli hikâyelerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu buna dair yorumlarla, gayrı ciddi bir şekilde ele alanların söyledikleri şeyi kulaklarının duyup duymadıklarını hepimiz merak ediyoruz. Ben sadece şunu diyorum Cahit Özkan'a 'yavaş gel, yerler yaş..."

TIKLAYINIZ - AKP Grup Başkanvekili Özkan: Yeni anayasa süreci 4 aşamadan oluşacak