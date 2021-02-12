AKP Grup Başkanvekili Özkan: Yeni anayasa süreci 4 aşamadan oluşacak

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasayla ilgili sürecin 4 aşamadan oluşacağını söyledi. "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" diyen Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşmasından alıntı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa yapılmasıyla ilgili açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine ve değişikliklerin hangi kapsamda olacağına çevrildi. Hürriyet’ten Gizem Karakış'ın haberine göre AKP Grup Başkanvekili Özkan, "Hedefimiz 2 yıllık süre zarfında anayasayı belli bir bütünlük içerisinde temellendirip hayata geçirmek. 4 aşamalı süreç başlamış vaziyette" ifadesini kullandı.

"İnisiyatif bir irade ortaya çıktıktan sonra, öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Ardından siyasi olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı hukukçu kurmayları bu çalışmanın içeriğiyle bir araya gelecek" diyen Özkan, "Taslak metin kamuoyuna ve diğer siyasi partilere teklif edilecek. Son olarak parlamento süreci işletilecek” bilgisini verdi.

Özkan, nefret suçlarına cezai düzenleme için çalışacaklarını da açıkladı. Özkan, yeni anayasayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak. Çünkü Gazi Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada, ‘Arkadaşlar ülkemizi düşman işgalinden kurtardık, topraklarımızdaki işgali sonlandırdık. Ancak aynı İstiklal mücadelesini ekonomide, diplomaside, hukukta, sağlıkta, havacılıkta, üretimde ve ihracatta her alanda gerçekleştirmeliyiz’ diyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sistem olarak vatandaşlarımızın mutabakata vardığı bir metindir. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan metnin sivil, demokratik, milli iradeyi hâkim kılacağı, vesayete ve darbeye geçit vermeyeceğini, temel hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve güçlendiren nitelikte olacağını ifade edebiliriz."

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