Selçuk Özdağ'dan uğradığı saldırı sonrası ilk görüntü!

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube yayınına konuk oldu. Uzun bir süre sonra görüntü veren Selçuk Özdağ’ın gözlerinde morluklar olduğu görüldü.

Sağlık durumu hakkında konuşan Özdağ şunları söyledi;

"Başımda 17 dikiş var. 2 ayrı sopayla vurulmuş durumda. Cuma günü dikişlerim alındı. Bugün pansumana gittim. Parmaklarımda iki yerden kırık var. 2 hafta sonra fizik tedavi göreceğim. Bacaklarımda büyük bir siyahlık var. Sağ bacağımın üstü de öyle. Allah’tan vücuduma darbe almadım."

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde yapılan sopalı ve silahlı saldırıya ilişkin dün 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

TIKLAYINIZ - Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranlardan 2 kişi tutuklanmıştı. Diğer saldırganların firari olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu.