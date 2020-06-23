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Sel suları yuvasına kadar geldi, o yavrularını bırakıp gitmedi

23 Haziran 2020 10:31

Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selde yavrularını bırakmayıp yuvasını terk etmeyen kumru kuşu felaketin simgesi oldu.

Kestel ilçesi Dudaklı köyünde selin ardından ortaya çıkan manzara görenleri duygulandırdı. Köydeki evlerden birinin duvarına yuva yapan kumru kuşunun sel sularının yuvasına kadar gelmesine rağmen yavrularını terk etmeyerek yuvasında kalması görenlerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Yavrularını canı pahasına terk etmeyen kumru sel felaketinin simgesi haline geldi.

Canı pahasına kumrunun yavrularını terk etmediklerini gördüklerini ifade eden köy sakinleri, "Bu kuş buraya uzun zaman önce yuva yaptı. Yumurtladı yavrularını büyüttü. Yaşanan sel felaketinde sel suları kumrunun yuvasının boyuna kadar gelmiş buna rağmen kuş ölümü göze alarak yuvasını terk etmemiş kumru felaketin simgesi oldu" dedi.

130 haneli köyde evlerin hemen hemen tamamı kullanılmaz hale geldi. Evlerin içindeki sel sularının 1,5 metreye kadar yükselmesi de dikkat çekti

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