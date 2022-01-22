Sefaköy'de İETT otobüsü kazası: 7 yaralı

İstanbul'da D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı. Kazanın otobüsün sağ ön lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken kazada şoför dahil yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Küçükçekmece Sefaköy D-100 Aksaray istikametinde yanyolda 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Güvercin'in kullandığı 146 sefer sayılı Boğazköy Mahallesi - Bakırköy hattına ait İETT otobüsünün, Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına yaslandı.

Yolcular camlardan çıkarıldı

Kapıların açılmaması üzerine yolculardan biri çekiçle otobüsün camları kırdı. Kazadan yara almayan yolcular hemen otobüsün içinden çıkarken yaralanan yolculardan bazılarını da vatandaşlar otobüsün içinden tahliye etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralandığı için otobüsün içinden çıkamayan yolcular itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sedyeye alınarak otobüsün kırılan camından çıkarıldı. Kazada şoförle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün duraktan yolcu aldıktan sonra koltuklarının tamamen dolu olduğu, ayakta da bir kaç yolcunun bulunduğu öğrenildi.