Sedat Peker'in avukatı arama yapılan villa önünde açıklama yaptı: Suçlamalar yaralama, gasp, yağma

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in Beykoz'da arama yapılan villası önünde açıklama yapan Peker'in avukatı Kemal Levent, "Suçlamalar yaralama, gasp, yağma ve benzeri suçlamalar. Sedat bey 1,5 yıldan beri yurt dışında" dedi.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Peker'in Beykoz'daki villasında polis ekipleri arama başlattı.

Polis ekiplerinin villadaki aramaları devam ederken, Sedat Peker'in avukatı Kemal Levent villa önünde açıklama yaptı. Levent, "Suçlamaların mahiyeti için görevli arkadaşlardan aldığımız kadarıyla yaralama, gasp yağma ve benzeri suçlamalar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Sedat bey de bir buçuk yıldan beri yurt dışında" dedi.

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