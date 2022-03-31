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Sedat Peker'den yeni video: Doğum günü kutlaması

Peker'in eşi Özge Peker tarafından paylaşılan videoda, ailenin kızlarının doğum gününü kutladığı görüntüler yer aldı

31 Mart 2022 10:31

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yer aldığı yeni bir video paylaşıldı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker tarafından paylaşılan videoda, ailenin kızlarının doğum gününü kutladığı görüntüler yer aldı. 

Peker'in en son görüntüsü oğlu Celal Han Peker tarafından paylaşılan bir fotoğrafıydı. 

Peker, yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayınladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı. Birkaç ülke değiştirdikten sonra BAE'ye giden Peker'in oradan yaptığı paylaşımlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve videolardaki iddialar tartışmalara yol açmıştı. Daha sonra Peker'in videoları sonlanmış, bunu Türkiye'nin baskısıyla BAE'nin talep ettiği öne sürülmüştü. Peker'in YouTube videolarının sonlanmasının ardından bir süre daha devam eden Twitter paylaşımları da Kasım sonunda durmuştu.

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