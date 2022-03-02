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Sedat Peker'in son halini oğlu paylaştı

02 Mart 2022 11:59

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker paylaştı.

Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili oğlu Celal Han Peker'den bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmamış, 24 Kasım'dan da bu yana da herhangi bir tweet atmamıştı.

Son olarak haftalar önce eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker paylaştı. İkilinin beraber göründüğü bir fotoğraf paylaşan Celal Han Peker, "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.

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