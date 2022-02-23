T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi

23 Şubat 2022 09:21

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen,  yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialarla aylarca gündemden düşmeyen Sedat Peker, aylar sonra ilk kez görüntülendi. 

Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi" notunu düştü. Videodaki korumalar dikkat çekti.

Özge Peker 17 Aralık'ta da, Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı

Sedat Pekerilk kezgörüntülendiaylar sonra

Diğer Videolar

Bursa'da trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası

Antalya'da kullanılmayan tarihi yapı yandı, mahalle muhtarı isyan etti

Mansur Yavaş: Süt yardımı yapıyoruz bir şey demiyorsunuz, et yardımı deyince neden alevlendiniz anlamadım

Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

7 yıl önce başladıkları dünya turunu aynı noktada sonlandırdılar

Esnaftan Babacan'a: Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24