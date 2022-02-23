Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen, yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialarla aylarca gündemden düşmeyen Sedat Peker, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kısıtlama getirmesi nedeniyle 24 Kasım'dan bu yana tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi" notunu düştü. Videodaki korumalar dikkat çekti.

Özge Peker 17 Aralık'ta da, Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı