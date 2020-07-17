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Saygı Öztürk: FETÖ’nün üst düzey yetkililerine yönelik ’teknik takip' talebini geri çeviren kişi, bir ay önce görevdeydi

17 Temmuz 2020 10:13

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Şu an firari durumda olan FETÖ’nün üst düzey isimlerinin 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takibe alınması talebinin Emniyet tarafından “gündem yoğun” denilerek geri çevrildiğini söyledi.

Üstelik söz konusu yanıtı savcılığa veren Emniyet yetkilisinin de bir ay öncesine kadar görevde olduğunu duyuran Saygı Öztürk, üst düzey FETÖ’cülerin daha kaçmamışken teknik takibe alınması isteyen başsavcının da kızağa çekildiğini belirtti.

Bu sözler programın sunucusu Hande Fırat tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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