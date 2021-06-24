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Saygı Öztürk anlattı: SBK'ya '40 milyon dolar hibe et, devlet meselesi' dediler, inanmadı, yurt dışına çıktı

24 Haziran 2021 16:23

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kara para aklama suçundan aranan firari Sezgin Baran Korkmaz'la yaptığı görüşmeyi anlattı. Sezgin Baran Korkmaz'la yurt dışına bulunduğu süreçte telefonla görüştüğünü, Korkmaz'ın 4 aralıkta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü 5 aralıkta da Türkiye'den ayrıldığını söyledi. 

Tele1'de katıldığı programda konuşan Öztürk, Korkmaz'ın kendisinden 40 milyon dolar istendiğini söylediğini ve isteyenlerin de 'devlet meselesi' dediğini belirterek "Kendisinin bu işin bir devlet meselesi olduğuna inanmadığını o yüzden sabah tarifeli uçakla Türkiye'den ayrıldığını söyledi" diye konuştu. 

Saygı ÖztürkSezgin Baran Korkmaz40 milyon dolar5 aralıksüleyman soylu görüşme

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