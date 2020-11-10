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Saygı'nın 3. bölümü yayında; rehabilite merkezinde dikkat çeken sohbet!

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin 3.bölümü yayınlandı

10 Kasım 2020 18:04

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin bugün yayınlanan 3. bölümünün ön izleme sahnesinde Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) rehabilite merkezindeki sohbeti dikkat çekti. 

Ercüment Çözer’in Hasret’i (Rojda Demirer) kullanarak Savaş (Boran Kuzum) ve Helen’e (Miray Daner) ulaşmasıyla final yapan dizinin yeni bölümünün ön izleme sahnesi yayınlandı. Ercüment Çözer’in rehabilite merkezinden yayınlanan görüntülerde Çözer'in merkezde bir sosyolog ile konuşmalarına yer veriliyor. 

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ın kadrosunda yer aldığı Inter Medya imzası taşıyan, BluTV özel yapımı ‘Saygı’nın senaryosu Mehmet Ercan Erdem’in kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.

‘Saygı’ yeni bölümleriyle her Salı saat 12.00’de sadece BluTV’de...

 

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