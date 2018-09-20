Satürn'ün ürkütücü "sesleri"

Bu, Satürn'den gelen radyo dalgalarının Cassini tarafından kaydedilen "sesleri". Bu aklınıza uçuk kaçık "uzaylı" iddialarını getirmesin; zira Satürn'e gidecek olsanız bu sesleri duyamazdınız (zira uzayda ses yayılmaz). Satürn'ün atmosferine girseniz bile duyamazdınız, zira bu dalgalar sizin kulağınızın duyabileceği aralığın çok ama çok altında yayılan radyo dalgaları. Bu sesler, Satürn atmosferinin Güneş'ten gelen manyetik dalgaların etkisiyle etrafa yaydığı dalgalardan kaynaklanmaktadır. Bu videodakileri duyabilmenizin nedeni, seslerin insanın duyabileceği frekans aralığına çekilmesidir. Bu bile yetmez; zamansal olarak sıkıştırılması da gerekir, çünkü bu radyo dalgaları gerçekte bu kadar hızlı ve kaotik değişmez; bu değişimler çok uzun zamanlar alır. Ancak saatler ve günler boyu toplanan radyo dalgalarını, insanın işitebileceği aralığa çekip birkaç saniyelik bir videoya indirgediğinizde elde ettiğiniz sonuç budur. Kaynak: (Evrim Ağacı)