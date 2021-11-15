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Şarkıcı Sophia Urista, konser sırasında hayranının yüzüne idrarını yaptı

Grup, bu olayı kendilerinin de beklemediğini söyledi

15 Kasım 2021 12:12

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, binlerce kişinin önünde soyunarak, yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada bir hayran sahneye çıkarak yere uzandı.

Solist ise binlerce kişiye aldırış etmeden pantolonunu indirerek hayranının yüzüne idrarını yaptı. Brass Against grubundan yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığı ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söyledi. Grup aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının da altını çizdi.

Sophia Uristahayranının yüzüne idrarını yaptıDaytona konseriBrass Against konserhayranının yüzüne işedi

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