Gülşen: Namus kimlere kaldı; hadi hadi yandan

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Pop sanatçısı Gülşen, İzzet Yıldızhan'ın kendisinden bahsederek, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" yorumunun ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak sahneden yanıt verdi. Gülşen, "‘Namuslu görünmek kimlere kalmış’ diyerek buraya nokta koymak istiyorum” sözlerinin ardından "Hadi hadi yandan" diyerek 'Namus' şarkısını söyledi.

Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen'in, sahne kıyafetine yönelik başlayan tartışmalara ilişkin yaptığı yeni açıklama gündem oldu. Gülşen, sahnede 'Namus' şarkısını söyledikten sonra tartışmalara nokta koymak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlar, ülkemizin şarkısını bu şarkı, ilan ediyorum. ‘Namuslu görünmek kimlere kalmış’ diyerek buraya nokta koymak istiyorum.”

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