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Sarıyer'de pazarın çatısı çöktü

09 Ocak 2017 20:12

Sarıyer Organik Pazar alanında sabaha karşı meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle biriken ağırlığı taşıyamayan çatı, büyük bir gürültü ile çöktü. Pazar yerine park eden minibüsler, çöken çatının altında kaldı. Minibüslerde ciddi şekilde maddi hasar oluşurken, olayın gece yaşanması olası bir can kaybını önledi. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ve itfaiye, minibüslerin kurtarılması için çalışma başlattı. Saatler süren çalışmanın ardından minibüsler çöken çatı kalıntılarının altından çıkartıldı.

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İstanbulSarıyerkarorganik pazarçatıçöktü

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