Mustafa Sarıgül: Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Neşet Ertaş’ın türküsüne eşlik ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoda, Anadolu halk müziği ozanı Neşet Ertaş’ın Yolcu şarkısına eşlik etmeye çalıştığı görülüyor.

Twitter mesajında “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek” diye yazan Sarıgül, “Vicdanlı, merhametli” kadrolarla Balıkesir’den geçtiklerini ifade etti.

"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" sözleri ilk kez İBB Başlanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB başkanlığına seçildiği gece yapılan kutlama mitinginde kullanılmıştı.