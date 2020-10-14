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Şantiyede bir işçi manevra yapan kamyonun altında kaldı

14 Ekim 2020 10:11

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan, evine giden işçinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer’deki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'ne bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan 57 yaşındaki Abdullah Güvenç, mesai bitimi giyinerek evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Güvenç şantiye alanından çıkmak için yürüdüğü esnada geri manevra yapan Türkmenistan uyruklu Rustam Orayev’in (33) idaresindeki 34 FY 1877 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kaza sonucu Güvenç, üstünden geçen kamyon nedeniyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza anları kamerada

Olayın artından şantiye çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güvenç’in üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine üstü battaniye ile örtülen Güvenç’in üzerinde polis ekipleri bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ceset torbasına konulan Güvenç, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Rustam Orayev ise polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

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