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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaşındaki çocuk öldü

07 Ağustos 2020 11:16

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Ramazan T'nin kullandığı minibüs, Siverek - Hasırlı kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Kazada araçta bulunan 26 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki İbrahim Küçük müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.

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