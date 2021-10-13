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Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

13 Ekim 2021 14:27

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde  2 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık personeli, saldırganların ellerinden kapıyı kapatarak kurtulabildi.

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen 2 kişiyle merkezde görevli sağlık çalışanları arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Bilinmeyen bir nedenden başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Sağlık çalışanları, 2 saldırganın elinden sağlık merkezinin içerisine girip, kapıyı kapatarak kurtulabildi.

 

Şanlıurfasaldırıiki kişiEyyübiye

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