Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

13 Ekim 2021 14:27
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde 2 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık personeli, saldırganların ellerinden kapıyı kapatarak kurtulabildi.
Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen 2 kişiyle merkezde görevli sağlık çalışanları arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.
Bilinmeyen bir nedenden başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Sağlık çalışanları, 2 saldırganın elinden sağlık merkezinin içerisine girip, kapıyı kapatarak kurtulabildi.
© Tüm hakları saklıdır.