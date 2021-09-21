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Şanlıurfa'da işten çıkarılan işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen şahıs, gözaltına alındı

21 Eylül 2021 14:29

Şanlıurfa’da bir fabrikanın eski işçisi, aynı fabrikanın güvenlik görevlisini bıçakla rehin aldı. Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında yaşandı. Daha önceden fabrikada işçi olarak çalışan Bayram P., iddiaya göre işten çıkarıldıktan sonra maaşının bir kısmını alamadı.

Maaşını almak için fabrikaya giden Bayram P., kendisini dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik görevlisi Gökhan İ.’yi bıçakla rehin aldı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen şahıs, gözaltına alındı.

Ekipler şahsı gözaltına aldığı sırada işletme sahibi ile yakınları şahsa saldırmak istedi.

Jandarma ekipleri öfkeli şahısları uzaklaştırdı.

Jandarma aracına konulan şahıs karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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