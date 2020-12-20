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SANKO Hastanesi'ndeki yangında hayatını kaybeden Hamzaoğlu Siirt'te toprağa verildi

20 Aralık 2020 11:38

Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Abdi Hamzaoğlu'nun (68) cenazesi Siirt'te toprağa verildi.

TIKLAYIN - Gaziantep'te özel bir hastanenin Koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 11 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden Siirtli Abdi Hamzaoğlu’nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hamzaoğlu’nun cenazesi Şeyh Muhammed El Hazin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TIKLAYIN - Yangında 11 kişi yaşamını yitirmişti; Sağlık Bakanlığı yoğun bakımda kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili uyarmış

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