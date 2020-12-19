Gaziantep'te özel bir hastanenin Koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 10 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpü patladı. Söz konusu patlama hastanenin Koronavirüs yoğun bakım servisinde yaşanırken, patlamada 10 kişi yaşamını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, patlamayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Patlama sonucu küçük çağlı bir yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 10 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 11 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada ölenlerin isimleri paylaşıldı:

Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64).

Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Gaziantep Valiliği'nden yapılan ilk açıklama şöyle:

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.

Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama

Gaziantep Valisi Gül, patlama ve yangının sebebi ile ilgili, "Teknik bir arızadan, dolayı teknik bir sebepten dolayı, tam olarak sebebini bilmiyoruz. Olayın oluş şekli, teknik olarak yangınının cihazlardan meydana geldiği görülüyor. Olayın oluş şekli, teknik olarak hastalara oksijen verilen cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntıları hem savcılık boyutuyla, sağlık bakanlığı boyutuyla ileri süreçte ortaya çıkacak. Görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı yönündedir" dedi.

Zamanında müdahale daha büyük faciayı önledi

Vali Davut Gül, hastanenin yangına zamanında müdahalesinin daha büyük bir faciayı önlediğini belirterek, "Yoğun bakımın kapasitesi 20 kişiydi, 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti, 11’i de değişik hastanelere nakledildi. Yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş hastanenin kendi imkanları ile, yangın diğer birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Bu arada hastalarımız hastanelere nakledilmiş. Gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi ve hastalarımızın mağduriyeti anlamında olumsuz bir durum yok" şeklinde konuştu.

Cenazelerden 2’si Siirt’e biri Kahramanmaraş’a gönderilecek

Olayda ölenlerden 2’sinin cenazesinin defin edilmek üzere Siirt’e, birinin ise Kahramanmaraş’a gönderileceğini kaydeden Gül, "Vefat edenlerle ilgili savcılığımız soruşturuyor. Aynı otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında definleri ile ilgili 3 tanesi il dışına gönderilecek, 5 tanesi ilimizde defin edilecek. Bu 3 kişinin 2’si Siirt’te biri Kahramanmaraş’a gidecek. Gaziantep’teki 5 kişinin cenazesinden ise 3’ü ilçelere gönderilecek. 2’si de merkezde defin edilecek. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.