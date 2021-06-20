T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı

"Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!"

20 Haziran 2021 16:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gemisavar füzesi Atmaca'nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü "Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notuyla paylaştı.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan gemiyi tam isabatle vurdu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmaca’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

​Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekti.

atmacavarankteknolojisanayi

Diğer Videolar

Yer Caddebostan; halk plajındaki yoğunluk böyle görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2021

Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü

Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Çekya Başbakanı Babis'e yumurtalı saldırı

Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24