Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , gemisavar füzesi Atmaca'nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü "Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notuyla paylaştı.

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan gemiyi tam isabatle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmaca’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

​Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekti.