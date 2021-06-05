Müzisyenler CHP önünde, hem dert yandı, hem türkü söyledi: "Cenazemize hoş geldiniz"

Pandemi döneminde destek göremeyen sanatçılar, CHP Genel Merkezi'nin kapısına gelerek hem dert yandı hem türkü söyledi. Parti binası önünde konuşan müzisyenlerden Fatih Veli Ölmez, "Bugün burada bir mesleğin cenaze törenini yapıyoruz. Bir sanat öldü 15 aydır" diyerek "Cenazemize hoş geldiniz" dedi.

Sanatçıları ağırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin sanatçılara yönelik tutumunu eleştirirken, "Barları, meyhaneleri, eğlence sektörünü tümüyle açılma sürecinin dışında bıraktılar. İktidar; sahne, sanat ve eğlence sektörüne savaş açmıştır. Bu yasaklar yaşam tarzına müdahale amacı taşımaktadır" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin önünde sorunlarını dile getiren müzisyenler ve açıklamaları da şöyle:

Müzisyen Fatih Veli Ölmez: "Cenazemize hoş geldiniz. Bugün burada bir mesleğin cenaze törenini yapıyoruz. Bir sanat öldü 15 aydır. Bunu artık pandemiyle mücadele adı altında yapıldığını söylemek çok inandırıcı gelmiyor. Bir sosyal hayat dayatması olduğu çok aşikardır. Bize diyorlar ki, 'İlla sosyalleşecekseniz cami açılışlarında, tarikat cenazelerinde sosyalleşin. Ama restoranlarda barlarda gazinolarda sakın sosyalleşmeyin'. Bu bize yapıldığı kadar, tüm topluma yapılan dayatmadır. Müzisyenlerin hiçbirinin sosyal güvencesi yoktur. Bunu muktedirler yapacaksa yapsınlar yoksa gölge etmesinler."

Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serkan Matoğlu: "Biz 16 aydan beri çok mağdur durumdayız. Enstrümanlarımızı sattık, elektriğimiz kesildi. Çocuklarımıza oyuncak olarak enstrümanlarımızı veriyoruz. 35 yıldan beri kanun çalıyorum. Sizler bizi korumadınız bize üvey evlat muamelesi yaptınız. Bizim işimiz akşam 7 gibi başlıyor. Saat Saat 9’da mekan boşaltılıyor biz bunu istemiyoruz. Kültür bakanlığı 1000 lira verdi. 3 ay 5 ay denildi. Bizler duygusal insanlarız hibe istemiyoruz. İmkanlarımızı açın biz ekmeğimizi kazanırız. 3 bin lira destek vereceksiniz fakat evinde interneti akıllı telefonu olmayan kişiler bir başvuruyu yapamadı. 24 saat telefonumuz susmuyor, müzisyen kardeşlerim aç."

Solist Alev Tatoğlu: "Bir müzisyen kızı olarak bir solist olarak mekanlarımızın en azından gece 12 ye kadar açılmasını istiyorum. 15 aydır çalışmadım."

Savaş Deliorman: “15 aydır sıkıntıdayız. Utanmadan söylüyorum. Doğalgazım kesik, saatimi söktüler acımadan. Biz onlardan bin lira istemiyoruz. Dükkanlarımızı açın."

Umut Kızıllar: “Son günlerde iki defa işe gittim. Çok mutlu oldum. Evime para getirmeyi özledim. İki yavrum var, 36 yaşındayım sağa sola başvurdum. Biz müzisyeniz hamallık yapamıyoruz. Lütfen bizim dükkanlarımızı açın.”

Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Orkestra Şefi Necmi İnanır: "Bize yedi göbekten miras kalan müzisyen mirasını ben çocuğuma bırakmak istemiyorum. Bizler ışıkları kapatırsak Türkiye siyah beyaz kalacaktır. Lütfen sanatı öldürmeyin.”

Türk Halk Müziği sanatçısı Kadir İpek: “Müzisyenler duygusaldırlar ve onurludurlar. Onlara bir poşet çayla bir kilo makarnayla onların geleceğini alamazsınız."

Kaynak: Anka Haber Ajansı