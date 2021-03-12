Sanatçı Haluk Levent'ten atama bekleyen öğretmenlere destek

Sanatçı Haluk Levent, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve MEB’e 40 bin ek öğretmen ataması yapılması çağrısında bulun öğretmenlere destek verdi. Levent Ulus’ta bir araya gelerek açıklama yapan öğretmenlere şarkı söyleyerek destek verdi.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, “Atanmak istiyoruz” diyerek 60 bin atama talep etti. Öğretmenlerin açıklamasında, eğitimden tasarruf edilemeyeceği belirtilerek, “Aslan payı olarak nitelendirilen eğitime ayrılan pay, ihtiyaçları karşılamıyor” denildi.