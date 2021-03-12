Öğretmenler '40 bin ek atama' bekliyor: ''Cumhurbaşkanı'nın '20 bin atama' açıklamasını duyunca hüngür hüngür ağladım''

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, “Atanmak istiyoruz” diyerek 60 bin atama talep etti. Yol TV mikrofonuna konuşan bir atanma bekleyen öğretmen ”Milli Eğitim Bakanı bize 40 bin üzerinde atama yapılacağı sözü verdi ama müjde ek 20 bin atama diye yayınlandı” dedi. Öğretmen ”Duyduğunuzda ne hissettiniz?” sorusuna ”Hüngür hüngür ağladım” yanıtını verdi.

Atanamayan bir diğer öğretmen de ''Beden eğitimi öğretmeniyim sıralamam 580. Kontenjanlarımızı düşürdüler mağdur olduk. Buna güvenerek evlendim mesela'' diye konuştu.

Atama bekleyen öğretmenler yurdun dört bir yanından Ankara'ya geldi. Öğretmenlerin açıklamasında, eğitimden tasarruf edilemeyeceği belirtilerek, “Aslan payı olarak nitelendirilen eğitime ayrılan pay, ihtiyaçları karşılamıyor” denildi.

Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e gelen öğretmenler, MEB’e 40 bin ek öğretmen ataması yapılması çağrısında bulundu. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklamasının, kendileri için müjde olmadığını belirterek, “Biz bu müjdeyi kabul etmiyor ve 2021 yılında en az 60 bin öğretmen atanmasını talep ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada, eğitim fakültelerinden mezun olan ve kamuya ataması yapılmayan öğretmen sayısının 600 bini aştığı ifade edildi. Eğitime ayrılan ve “Aslan payı” olarak nitelendirilen bütçenin öğretmen ihtiyacını karşılayamayacağını vurgulayan öğretmenler, “Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz” dedi.

Öğrencilerin eğitimcilere emanet edilmesi gerektiğinin altını çizen öğretmenler, ücretli öğretmenlik sistemin kaldırılmasını istedi. Yüzlerce öğretmenin, “Atanmak istiyoruz” talebiyle gerçekleştirilen açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“20 bin kontenjan içerisindeki branş dağılımında oluşan ciddi değişiklikler de ele almamız gereken bir diğer konu. Bazı branşlarda görece daha küçük değişiklikler yaşanırken bazı branşlar ciddi derecede artmış, bazıları da ciddi derecede azalmıştır. Branş dağılımının ihtiyaca göre yapıldığı Bakanlık tarafından belirtilse de ciddi oranda değişikliklerin eğitimin hangi ihtiyacına göre yapıldığı bizler için cevaplanması gereken bir soru olarak önümüzde durmaktadır.

En az 60 bin atama

“Türkiye'nin dört bir yanından gelen, atama bekleyen öğretmenler olarak sesimizin duyulmasını ve harekete geçilmesini istiyoruz. 2021 yılı için belirlenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atama daha gerçekleştirilmesini ve MEB'in 109 bin olarak duyurduğu öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak en baştan beri dillendirdigimiz gibi en az 60 bin atamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz.”

Öğretmenlerin eylemine sanatçı Haluk Levent de destek verdi. Levent, eylem alanında öğretmenlerle birlikte şarkılar söyledi.