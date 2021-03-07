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Samsun'da erkek şiddeti | Gürgen Öz: Hiçbir dönem bu kadar yaşanmamıştı; utanıyorum...

"Yarın 8 Mart Dünya kadınlar günü peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak, hayır; ben utanıyorum"

07 Mart 2021 17:08

Oyuncu Gürgen Öz, Samsun'da dün İbrahim Zarap isimli bir erkeğin boşandığı kadını sokak ortasında öldüresiye dövmesiyle ilgili çok sert konuştu. Öz, "Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı. Yarın 8 Mart Dünya kadınlar günü peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak hayır. Ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Öz şunları söyledi;

"Yine evin içinde kendi kendimi gülerken yakaladım ama bu çok acı bir gülme... "Samsun'da kocası tarafından tekme tokat dövülen kadının videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz açın izleyin. Berbat, rezil ötesi bir durum. Adam kadının kafasını yerlere yerlere vuruyor, kafasını tekmeliyor çocuğunun gözleri önünde... Bundan 10-20 yıl önce o apartmanlardan 3-5 tane delikanlı inip o adama müdahale ederdi ama o reflekslerimiz de kalmadı. Kimse de çıkıp adamı durdurmuyor. Hiçbir dönem bu kadar kadına cinayet bu kadar kadına şiddet yaşanmamıştı. Yarın 8 Mart Dünya kadınlar günü peki biz bunu kutlamayı hak ediyor muyuz toplum olarak hayır. Ben utanıyorum."

İbrahim Zarap tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Zarap, sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi’ne getirildi. Çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

"Bu ucuz maçoluk ve şiddet kültüründen tiksiniyorum"

Paylaşımın altına da açıklamalar yazan Öz, "Bir erkek olarak, bu toplumdaki kadına olan davranışlardan, bu ucuz maçoluk ve şiddet kültüründen tiksiniyorum? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya utanıyorum! Bunu kutlamayı hak etmiyoruz! Anadolu dediğimiz bu topraklarda ne analara, ne kadınlara saygı kalmamıştır?. Kadınlarını koruyamayan, korumaktan aciz onları yok sayan, ezen bir toplum, yarım, güçsüz bir toplumdur" dedi.

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