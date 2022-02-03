Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

Samsun’da Anıt Park içinde bulunan Atatürk anıtına yapılan saldırının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş anıtta toplandı.

Anıt önünde açıklama yapan ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, olayın meydana geldiği yerin kentin ortasında bulunduğunu ve park içinde MOBESE kameraları olduğunu belirterek, “Biz buraya çelenk koymak istediğimizde bize iznimizin olmadığını ve MOBESE kameralarının bizi izlediğini söyleyen emniyete buradan soruyorum, bu araç buraya girerken, ipleri bağlarken MOBESE'ler neredeydi? Güvenlik güçleri neredeydi? Samsun yöneticileri bu anıtı koruyamıyorsa Samsun halkı Ata'sını da heykelini korur. Bu gece burada anıt nöbetindeyiz” diyerek saldırıyı kınadı.

Nöbet tutulacak

CHP İl Başkanı Fatih Türker, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da yaptıkları konuşmalarda olayın takipçisi olduklarını söyledi. Grup “Mustafa Kemal'in askerleriz” diye sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Grup daha sonra heykel etrafında güvenlik halkası oluşturdu. ADD, akşam 20.00'da anıtta nöbete başlayacağını açıkladı.

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