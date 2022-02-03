Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na ip bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” denildi..

Atatürkçü Düşünce Derneği: Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur

Olayı duyarak anıta gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de, “Gerçekten çok üzgünüz. Duyar duymaz buraya geldim. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur. Gerçekten Samsun’un onuru bir anıttır. Büyük yarışmalar yapılmış gelmiş kurulmuş bu anıta bugün bir saldırı oldu” ifadelerini kullandı.