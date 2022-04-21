'Samsak Döveci' tartışması sürüyor: Serkan Çağrı hepinizi langıdı yaparım diye tehdit etti

Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasındaki sosyal medyada viral olan 'Samsak Döveci' isimli şarkı nedeniyle yaşanan tartışma devam ediyor. Çağrı'nın "Eşimle Elif'i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü" sözlerine cevap veren Doğan, "Çağrı, 'sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu" dedi.

Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın popüler olmasını sağlayan şarkılardan 'Samsak Döveci' ikilinin arasında tartışmaya neden oldu. Aynı dönemde aynı türkü için single çıkaran ikili, birbirine girdi.

Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ı suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan ise hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini söyledi.