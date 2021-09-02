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Samandağ sahilinde kirlilik: Petrol olduğu tahmin ediliyor

Atığın nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

02 Eylül 2021 17:39

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken Hatay’da Samandağ sahiline vuran petrol olduğu tahmin edilen atığın nereden geldiği araştırılıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol sızıntısının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti.

TIKLAYIN - Türkiye sınırı yakınındaki Suriye rafinerisinden Akdeniz’e dev petrol sızıntısı

Samandağ sahilHatay.akdeniz'de petrol sızıntısı

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