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Ekonomi

Türkiye sınırı yakınındaki Suriye rafinerisinden Akdeniz’e dev petrol sızıntısı

25 Ağustos 2021 16:00

T24 Ekonomi Servisi

Suriye’deki bir rafineriden yoğun miktarda petrol sızıntısı gerçekleştiği bildirildi. Bloomberg, uydu fotoğraflarının Akdeniz’e petrol sızıntısı tespit ettiğini, Suriye’nin resmi ajansı SANA’nın da haberi doğruladığını belirtti.

SANA’nın verdiği bilgiye göre sızıntı Türkiye sınırına da yaklaşık 185 kilometre mesafedeki Baniyas kentindeki petrol rafinerinsinden gerçekleşti.

Bloomberg, uydu fotoğraflarında Akdeniz’de 25.5 kilometre kare büyüklüğünde petrol tabakası tespit edildiğini bildirdi.

SuriyePetrolsızıntırafineriBaniyas
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