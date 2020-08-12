Salondan kaçtılar, baraj gölü ortasında teknede nikah kıydılar

Adana'nın Kozan ilçesinde doğa tutkunu Melek ve Emrah Kızıldağ çifti, nikah salonu yerine Kozan Barajı'ndaki bir teknede nikah töreni yaptı. Teknede çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın muhteşem manzaralı baraj gölünde dünya evine giren çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kozan’da muhteşem doğa manzarası ile Kozanlılara boğaz manzarası sunan baraj gölü, ilginç bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Doğa tutkunu Emrah ve Melek Kızıldağ çifti, ömür boyu mutluluğun imzasını baraj gölünde teknede kıyılan nikah töreninde attı. Korona virüs tedbirlerine uyarak maskeli mesafeli törende nikahı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı.

Başkan Özgan, Kozanlıların İstanbul Boğazı gibi doğası, suyu sakinlik ve huzuru ile muhteşem bir yapıya sahip olan barajında tekne turlarında mutluluğa ortak olmaktan çok keyif aldıklarını ifade ederek, Kızıldağ çiftine mutluluklar diledi.

Başkan Özgan, evlilik cüzdanını gelin Melek Kızıldağ’a verirken, “Çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmaktan çok mutlu oluyoruz. Bu teknenin çok eski mazisi var. Buradan herkesi davet ediyorum ve gelin Kozan’ımıza barajımızı teknemizi Dağılcak tabiat parkımızı görün. Ailemiz çok değerli bugün de dünya evine girdiler, mutluluklar diliyorum” dedi.



Çocukluğunun geçtiği barajda mutluluğa “evet” dedi

Kozan Karacadağ Kütüphane Müdürü olan damat Emrah Kızıldağ da, çocukluğunun geçtiği Kozan Barajı'nda mutluluğa evet dediğini ifade ederek,“İstedik ki bu güzel günümüzde çocukluğumuzun geçtiği sözleri imza ile akde geçirelim. Eşime bu talebimi ilettim. O da kabul etti ve belediye başkanımız Kazım Özgan kırmadı geldi, nikahımızı kıydı. Pandemi sürecine dikkat ettik. Fotoğraf için maskelerimizi çıkardık. Çok güzel bir nikah oldu bizim için" dedi.



“Pandemi geliniyim”

Gelin Melek Kızıldağ da çok mutlu olduğunu ifade ederek "Eşim nikahımızı burada yapmak istediğini söyledi. Ben de pandemi geliniyim bu evlenmemize mani olmadı. Nikahımız kıyıldı çok mutluyum" dedi.

Nikah merasiminin ardından çift nikah pastasını keserek bol bol baraj manzarasında fotoğraf çektirdi, aile bireyleri ile birlikte sosyal mesafeli doyasıya eğlendiler.