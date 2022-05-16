Salda Gölü işte bu hale geldi!

UNESCO’nun Dünya Doğal Miras Listesi’ne almaya hazırlandığı Burdur’daki Salda Gölü’nde, sondaj ve kuraklık bataklık oluşturdu.

Salda Gölü’nde kuraklık ve bölgenin doğallığını bozan projeler nedeniyle su seviyesinin çekilme yaşandı, kuruyan alanlar bataklığa dönüştü. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, göldeki suyun son 10 yılda hızlı bir şekilde çekildiğini belirterek “Daha önceki yıllarda kuraklık sebebiyle göl çekilmişti. Bu kış çok kar yağmasına rağmen su seviyesi yükselmemiş. Hatta bir metre kadar çekilmiş. Su çekilen yerlere dağdan sular gelmesiyle o bölge bataklık görünümünü kazanmış. Göl, özellikle son 3 yılda hızla çekildi. Bu durumun nedenleri olarak daha önceki yıllardaki kuraklık ve zirai tarımda kullanılmak üzere kuyu sondajı yapılmasını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre Şakar, göl alanındaki millet bahçesi projesinin bittiğini, ama iktidarın mesire yeri ve bisiklet yolu gibi projelerinin devam ettiğini belirtti.

2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak gösterilen Salda Gölü’nde millet bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. İktidar, tüm tepkilere rağmen, uzmanların doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyecek uyarılarına rağmen geri adım atmamış ve 2020 yılının nisan ayında iş makineleri gölün kıyısındaki kumsal alana girmişti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü’ne makinelerle giren Güngör Tarım’a toplam 421 bin TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Geçen yıl ise civar köylerin kanalizasyon suyunun akmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Salda Gölü Koruma Derneği, yetkililerin göldeki suyun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylediklerini hatırlatarak, Salda Gölü’nü korumak için, “Millet Bahçesi projesi iptal edilsin, beyaz kumlara basılmasın, göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları göle akmasın ve göl çevresindeki yapılaşmanın durdurulmasını” da içeren 8 talebini duyurmuştu