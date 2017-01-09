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Sakarya'da laiklik pankartı açan CHP'liler darp edildi

09 Ocak 2017 18:14

Sakarya'da 'Türkiye laiktir, laik kalacak' pankartı açan 3 CHP'li genç çevredeki kişiler darp edildi sonra gözaltına alındı. Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan 3 gence çevredeki kişiler tarafından darp edildi. Özel güvenlik görevlileri gençleri polise teslim etti. Sakarya'nın en büyük alışveriş merkezi olan Serdivan AVM'ye üst kattaki restoranların olduğu kata gelen CHP'li gençler "Türkiye laiktir, laik kalacak" yazılı pankart açtı. Pankartta ayrıca "Ankara, İstanbul, Antep, İzmir, Reina" ve "CHP Sakarya Gençlik Kolları" yazıları yazarken 3 genç sloganlar attı. Bazı kişiler gençlere saldırdı. Gençler kendilerine saldıran kişiler tarafından dövülürken, özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Videoda pankarta müdahale edilirken 'Burası Adapazarı oğlum Lâ İlâhe İllallah!' sesleri duyuldu. Özel güvenlik görevlileri aralarında CHP Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı'nın da 3 genci alışveriş merkezine gelen polise teslim etti. 3 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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